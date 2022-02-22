Son dakika haberi | Esenyurt'ta kaza yapan araç kaldırımdaki işçilere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta kaza yapan araç kaldırımdaki işçilere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Aracın çarpığı işçiler havaya fırladı, o anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta hatalı dönüş yapan araç, süratli şekilde seyreden başka bir araca çarptı. Kazanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce aydınlatma direğine, ardından ise kaldırımda ölçüm yapan inşaat çalışanlarına çarptı. Kazanın etkisi ile kaldırımdaki işçiler havaya fırlayarak yan tarafta bulunan boş arsaya düşerken, yaşanan o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde süratli bir şekilde ilerleyen 34 UNL 90 plakalı araca, hatalı u dönüşü yapan 34 UG 7549 plakalı araç çarptı. Kazanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce yol kenarında bulunan aydınlatma direğine ardından ise kaldırımda ölçüm yapan inşaat işçilerine çarptı. Çalışanlar aracın kendilerine vurmasıyla metrelerce havaya fırlayarak yan tarafta bulunan boş arsaya düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazada boş arsaya fırlayan iki işçi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle boş arsaya fırlayan yaralı işçiler, çevredeki vatandaşlar tarafından yola çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazaya karışan sürücülere alkolmetre testi yaptıktan sonra ifadelerini almak için karakola götürdü. Olay sonrasında kısmen trafiğe kapanan yol ise kazaya karışan araçların çekilmesiyle eski haline döndü.

Yaşanan olay hakkında konuşan inşaat sorumlusu Murat Özdemir, " Yokuştan aşağı gelen araç, ana caddeye çıkıyor. Ana caddeden gelen araç çok hızlı olduğundan dolayı yandan çarpıyor ve hakimiyetini kaybediyor. Önce direğe çarpıyor ve ardından haritacı çalışanlara çarpıyor. Araç savrulurken çalışanlardan birisi boş arsaya fırlıyor diğeri aracın önüne savruluyor. İki çalışan da hastaneye gönderildi ve durumları ciddiyetini koruyor. Kazada suçlunun yukarıdan hızla gelen araç olduğunu düşünüyorum" dedi.