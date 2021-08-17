Son dakika haberi | Esenyurt'ta kaza: Araç takla attı, bir kişi yaralandı
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Son dakika haberi | Esenyurt'ta kaza: Araç takla attı, bir kişi yaralandı

Son dakika haberi | Esenyurt'ta kaza: Araç takla attı, bir kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Esenyurt'ta iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada araç takla atarken, bir kişi yaralandı.

Esenyurt'ta iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada araç takla atarken, bir kişi yaralandı.

Kaza, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir K.'nın hakimiyetindeki 34 BG 1361 plakalı araç ile Hikmet A.'nın kullandığı 34 EC 4147 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Kadir K.'nın kullandığı araç takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü Kadir K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"Yoldan dolayı kazalar oluyor"

Bölgede sürekli kazalar olduğunu dile getiren takla atan aracın sahibi Serdal Kan, "Suç bizde veya diğer araç sahibinde değil, suç yolda. Yolun yapım hatasından dolayı bu kazalar oluyor" ifadelerini kullandı.

"Sürücü takla atan araçta sıkışmıştı"

Kazayı gören bir vatandaş ise, "Siyah araç yola bağlanırken karşıdan gelen diğer araçla çarpıştı, çarpışmanın etkisiyle araç takla attı. Biz de hemen yardıma koştuk. Takla atan aracın içerisinde bulunan sürücü sıkışmıştı, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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