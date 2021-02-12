Esenyurt'ta kavgayı ayıran polis silahla yaralandı

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Esenyurt Fatih Sanayi Sitesi'ndeki bir kavgayı ayırmaya giden polis ekiplerine ateş edildi.

Esenyurt Fatih Sanayi Sitesi'ndeki bir kavgayı ayırmaya giden polis ekiplerine ateş edildi.

201. Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmak için müdahalede bulundu.

Bu esnada bir kişi polislere silahla ateş ederek polis memuru Y.A'yı yaraladı.

Hafif yaralanan Y.A. hastaneye kaldırılırken saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel