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Son dakika haberi: Esenyurt'ta karda kayıp düşen vatandaşlar kamerada

Son dakika haberi: Esenyurt'ta karda kayıp düşen vatandaşlar kamerada

Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta son günlerde başlayan kar yağışından sonra sokaklara çıkan vatandaşlar, farklı görüntüler oluşturdu.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta son günlerde başlayan kar yağışından sonra sokaklara çıkan vatandaşlar, farklı görüntüler oluşturdu. Kar ve buz kaplı yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar kayarak yere düşerken, bazı vatandaşların ise saatlerce uğraşıp yaptığı kardan adamlar saldırıya uğradı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un birçok noktasında kar yağışı başlamıştı. Yağışının en yoğun olduğu ilçelerin başında gelen Esenyurt'ta ise sokağa çıkan vatandaşlar farklı görüntüler oluşturdu. Evlerinden çıkarak işe ve eğlenmeye giden vatandaşlar, kar ve buz kaplı yollarda zor anlar yaşadı. Yolda ayağı kayan vatandaşlar yere düşerken, bazı vatandaşların ise saatlerce emek verip yaptığı kardan adamlar saldırıya uğradı. Vatandaşların güçlükle yaptığı kardan adamlar, sokaktan geçen vatandaşlar tarafından yıkılırken yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Esenyurt'ta karda kayıp düşen vatandaşlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Esenyurt, İstanbul, kar, Yerel, Haber

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