Son dakika haberi... ESENYURT'TA İŞPORTACIYLA ZABITANIN KAVGASINI POLİS AYIRDI
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Son dakika haberi... ESENYURT'TA İŞPORTACIYLA ZABITANIN KAVGASINI POLİS AYIRDI

Son dakika habere göre ESENYURT'ta satış yapmasına izin verilmemesi üzerine sattığı ürünleri yere döken işportacı ile zabıta memurları arasında çıkan kavgayı polis biber gazı sıkarak ayırdı.

03.09.2020 13:32 | Son Güncelleme: 03.09.2020 13:38

ESENYURT'ta satış yapmasına izin verilmemesi üzerine sattığı ürünleri yere döken işportacı ile zabıta memurları arasında çıkan kavgayı polis biber gazı sıkarak ayırdı. O anlar pazar yerindeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Yenikent Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. İzinsiz olarak Pazar yerinde yumurta başta olmak üzere çeşitli ürünleri satmak isteyen bir kişinin yanına gelen zabıta memurları, ona engel olmak istedi. Zabıta memurları, ürünlere el koyma yetkileri olduğunu belirtince seyyar satıcı, buna tepki gösterdi. Seyyar satıcının arkadaşı yumurtaların bir bölümünü alıp uzaklaştırdı. Kovadaki yumurtalarına el konulacağını anlayan seyyar satıcı, tekme atarak ürünlerin bir bölümünü yere döktü. Zabıta memurları ile seyyar satıcı arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada polis, seyyar satıcı ile arkadaşına göz yaşartıcı gaz sıktı. Seyyar satıcı kelepçelenerek polis merkezine götürülürken, arkadaşı kaçtı. Kavga anları olay yerindeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Son dakika haberi... ESENYURT'TA İŞPORTACIYLA ZABITANIN KAVGASINI POLİS AYIRDI

Kaynak: DHA

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