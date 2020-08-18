Son dakika haberi! Esenyurt'ta iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı Son dakika haberi: Esenyurt'ta "kız alma verme" meselesi yüzünden yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta "kız alma verme" meselesi yüzünden yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden kız alma verme konusundan husumet olan yabancı uyruklu iki aile, kız evinin önünde kavga etmeye başladı. Kavga sırasında silahlar ateşlendi. Olayda kızın ailesinden 2 kişi yaralandı. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralılar H.N. (66) ile H.D. (53) isimli kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken polis ekipleri saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA