Son dakika haberi: ESENYURT'TA HAFRİYAT KAMYONUNUN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM ÖLDÜ Son dakika gündem haberi: ESENYURT'ta hafriyat kamyonun çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta hafriyat kamyonun çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı Avcılar istikametinde yaşandı. Esat Gökçe (75) eşiyle birlikte yoldan karşıya geçmek istedi. Gökçe'nin eşi karşıya geçip kaldırımda eşini bekledi. Esat Gökçe karşıya geçmek istediği sırada kendisi fark etmeyen hafriyat kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü M.S. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA