Son dakika haberi: Esenyurt'ta genç kadının şüpheli ölümü
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Son dakika haberi: Esenyurt'ta genç kadının şüpheli ölümü

10.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 10.03.2021 01:01
Son dakika haberi: Esenyurt'ta genç kadının şüpheli ölümü

Son dakika 3. sayfa haberi... Esenyurt'ta erkek arkadaşı ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Sevcan Demir, 4. kattan apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta erkek arkadaşı ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Sevcan Demir, 4. kattan apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak soruşturma sonrasında ortaya çıkacak.

Olay, akşam 22.45 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 831'inci Sokak'ta bulunan bir binanın 4. katında yaşandı. İddiaya göre, alkollü olan Sevcan Demir ve birlikte yaşadığı Kenan D.'nin tartışma yaşadıkları sırada kadın kendini banyoya kilitledi. Genç kadın 4'üncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra 23 yaşındaki Demir'i hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İntihar mı cinayet mi

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken olay yeri inceleme ekipleri de apartman dairesinde ve apartman boşluğunda incelemelerde bulundu. Kenan D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak soruşturma sonrasında netleşecek. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Esenyurt'ta genç kadının şüpheli ölümü
Son dakika haberi: Esenyurt'ta genç kadının şüpheli ölümü
Son dakika haberi: Esenyurt'ta genç kadının şüpheli ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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