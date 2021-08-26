Son dakika haberi: Esenyurt'ta bir haftada 9 ev soyup 2 araç çalan hırsızlar, polise tarafından yakalandı
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Son dakika haberi: Esenyurt'ta bir haftada 9 ev soyup 2 araç çalan hırsızlar, polise tarafından yakalandı

Son dakika haberi: Esenyurt'ta bir haftada 9 ev soyup 2 araç çalan hırsızlar, polise tarafından yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Esenyurt'ta hırsızlık çetesi bir hafta içerisinde aynı mahallede 9 farklı eve girdi.

Esenyurt'ta hırsızlık çetesi bir hafta içerisinde aynı mahallede 9 farklı eve girdi. Girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarı ile park halindeki araçları da çalan hırsızlar, yakayı ele vereceklerini anlayınca İstanbul'dan kaçmak istedi. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile şüpheliler, Tekirdağ civarında kıs kıvrak yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz hafta 9 farklı eve girerek para, altın, telefon ve kontak anahtarı çalan hırsızlar, bununla yetinmeyip park halinde bulunan otomobilleri de çaldılar. Girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarı ile otomobilleri çalan hırsızlar, araçları ise yok pahasına sattılar. Gerçekleşen hırsızlıklar karşısında Esenyurt Asayiş Büro ekipleri bir hafta içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarını inceleyerek bir çalışma başlattı. Hırsızlık yöntemlerinde benzerlikler bulan ekipler çevrede olaylarla ilgili güvenlik kamerası çalışması başlattı. Yaklaşık 30 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen asayiş büro ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan çete üyelerini tek tek tespit etti. Yakalanacağını anlayan çete üyeleri ise bir araçla İstanbul dışına kaçarken polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. H.K., H.O., A.S. isimli hırsızlık şüphelileri ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Esenyurt'ta bir haftada 9 ev soyup 2 araç çalan hırsızlar, polise tarafından yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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