Son dakika haberi! ESENYURT'TA AYARI DÜŞÜK ALTIN SATIP, DOLANDIRICILIK YAPAN 14 ŞÜPHELİ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! ESENYURT'TA AYARI DÜŞÜK ALTIN SATIP, DOLANDIRICILIK YAPAN 14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

01.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:50
Son dakika haberi! ESENYURT'TA AYARI DÜŞÜK ALTIN SATIP, DOLANDIRICILIK YAPAN 14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son dakika haberler: Esenyurt'ta 'Ucuza altın satıyoruz' diyerek bir vatandaşın 12 bin 500 dolar dolandırılması üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı, ayarının düşük olduğu belirtilen 884 adet Suriye altını ele geçirdi.

Esenyurt'ta 'Ucuza altın satıyoruz' diyerek bir vatandaşın 12 bin 500 dolar dolandırılması üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı, ayarının düşük olduğu belirtilen 884 adet Suriye altını ele geçirdi.

Esenyurt'ta dolandırıcılar Oktay T. isimli kişiyi ucuza altın satıyoruz vaadiyle dolandırdı. Polis ekipleri 12 bin 500 dolarlık sahte altın alarak dolandırılan vatandaş ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler geçtiğimiz cuma günü 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda Suriye uyruklu 14 kişi gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda ayarının düşük olduğu belirtilen 884 adet Suriye altını ele geçirildi.  Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden 10'u sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: ------------------Sergilenen sahte altınlardan görüntü-Sevk görüntüleri 

 

Bunlar da ilginizi çekebilir

HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
HDP'nin ardından İYİ Parti de asgari ücret zammı için önerdiği rakamı açıkladı
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bir kadından oyun konsolu alan adam, kutuyu açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Putin 'Benim kızım da oldu, yan etkisi yok' demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay
Putin "Benim kızım da oldu, yan etkisi yok" demişti! Koronavirüs aşısında beklenmedik olay

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika | Telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Son Dakika | Telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
Telefonla dolandırıcılık yapan şüpheliler tutuklandı
Telefonla dolandırıcılık yapan şüpheliler tutuklandı
'Cinayet' yalanıyla dolandırıcılık yapan eski uzman çavuş, yakalandı
'Cinayet' yalanıyla dolandırıcılık yapan eski uzman çavuş, yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise İrem Derici Emel Müftüoğlu Diego Armando Maradona
Spor Fuat Çapa Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! ESENYURT'TA AYARI DÜŞÜK ALTIN SATIP, DOLANDIRICILIK YAPAN 14 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 11:54:29. #1.14#
title