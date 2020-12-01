Son dakika haberi! ESENYURT'TA AYARI DÜŞÜK ALTIN SATIP, DOLANDIRICILIK YAPAN 14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son dakika haberler: Esenyurt'ta 'Ucuza altın satıyoruz' diyerek bir vatandaşın 12 bin 500 dolar dolandırılması üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı, ayarının düşük olduğu belirtilen 884 adet Suriye altını ele geçirdi.

Esenyurt'ta 'Ucuza altın satıyoruz' diyerek bir vatandaşın 12 bin 500 dolar dolandırılması üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı, ayarının düşük olduğu belirtilen 884 adet Suriye altını ele geçirdi.

Esenyurt'ta dolandırıcılar Oktay T. isimli kişiyi ucuza altın satıyoruz vaadiyle dolandırdı. Polis ekipleri 12 bin 500 dolarlık sahte altın alarak dolandırılan vatandaş ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler geçtiğimiz cuma günü 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda Suriye uyruklu 14 kişi gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda ayarının düşük olduğu belirtilen 884 adet Suriye altını ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden 10'u sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: ------------------Sergilenen sahte altınlardan görüntü-Sevk görüntüleri

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı