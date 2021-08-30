Son dakika haberi... Esenyurt'ta asansörde şüpheli ölüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Esenyurt'ta asansörde şüpheli ölüm

Son dakika haberi... Esenyurt'ta asansörde şüpheli ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta evinden dışarı çıkmak için asansöre binen bir kişi komşuları tarafından asansörde ölü bulundu.

Esenyurt'ta evinden dışarı çıkmak için asansöre binen bir kişi komşuları tarafından asansörde ölü bulundu. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler ise, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün 11.00 sıralarında Zafer Mahallesi 126. sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evinden dışarı çıkmak için asansöre binen 59 yaşındaki adam komşuları tarafından asansörde hareketsiz halde bulundu. Komşularının durumu haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 Acil sağlık ve polis ekibi geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiğini bildirirken polis ekipleri ise olay yerine emniyet şeridi çekerek olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
Üst geçitten tren raylarına uçan araçta can pazarı: 1 ölü, 5 yaralı
Konuşmak için parka çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı
Konuşmak için parka çağırdığı husumetlisine kurşun yağdırdı
21 yaşındaki genç parkta husumetlisi tarafından 8 el ateşle öldürüldü
21 yaşındaki genç parkta husumetlisi tarafından 8 el ateşle öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mehmet Nuri Hamid Karzai Emine Erdoğan
Magazin Alişan Burak Deniz Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Muslera Cristiano Erol Bulut Mesut Özil Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi... Esenyurt'ta asansörde şüpheli ölüm - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 10:51:52. #1.14#

title