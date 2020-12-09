Esenyurt'ta ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı
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Esenyurt'ta ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı

09.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:06

Esenyurt'ta tartıştığı ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı.

Esenyurt'ta tartıştığı ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Üçevler Mahallesi'nde günlük kiralanan bir evde bulunan Serkan G.'nin yanına kardeşi Davut G. ile birMetin A. geldi. İlerleyen saatlerde iki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olayın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu 16 yaşındaki Davut G, ruhsatsız bir tabancayla ağabeyi 22 yaşındaki Serkan G'yi yüzünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Serkan .G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olay sırasında evde bulunan kişileri gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalar sonucunda suçunu itiraf eden Davut G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi ise serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor

Esenyurt'ta ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı
Esenyurt'ta ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı
Esenyurt'ta ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı
Esenyurt'ta ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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