Son dakika haberi | ESENYURT'TA AÇIK OLDUĞU TESPİT EDİLEN PARA TRANSFER MERKEZİ MÜHÜRLENDİ
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Son dakika haberi | ESENYURT'TA AÇIK OLDUĞU TESPİT EDİLEN PARA TRANSFER MERKEZİ MÜHÜRLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ESENYURT'ta, kapalı olması gerektiği halde açık olan para transfer merkezi zabıta ekiplerince mühürlendi.

ESENYURT'ta, kapalı olması gerektiği halde açık olan para transfer merkezi zabıta ekiplerince mühürlendi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen tam kapanmada, polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Polis ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişiler tarafından işletilen bir transfer merkezinin açık olduğu bilgisine ulaştı. Gelen bilgiler üzerine harekete geçen polis ekipleri, iş yerinin açık olduğunu ve içeride işlem yapıldığını tespit etti. İş yeri sahiplerine, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza işlemi uygulandı. Para transfer merkezi, olay yerine çağrılan zabıta ekiplerince mühürlendi.

Son dakika haberi | ESENYURT'TA AÇIK OLDUĞU TESPİT EDİLEN PARA TRANSFER MERKEZİ MÜHÜRLENDİ
Son dakika haberi | ESENYURT'TA AÇIK OLDUĞU TESPİT EDİLEN PARA TRANSFER MERKEZİ MÜHÜRLENDİ
Son dakika haberi | ESENYURT'TA AÇIK OLDUĞU TESPİT EDİLEN PARA TRANSFER MERKEZİ MÜHÜRLENDİ
Son dakika haberi | ESENYURT'TA AÇIK OLDUĞU TESPİT EDİLEN PARA TRANSFER MERKEZİ MÜHÜRLENDİ
Son dakika haberi | ESENYURT'TA AÇIK OLDUĞU TESPİT EDİLEN PARA TRANSFER MERKEZİ MÜHÜRLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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