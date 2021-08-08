Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın
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Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

ESENYURT'ta 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın, 15.30 sıralarında Çınar Mahallesi 1410 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çatıdan dumanların yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmanda yaşayanlar kendilerini hemen dışarı atarken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.  Apartmanda yaşayan Ramazan Tanırgan, "Evde yemek yiyorduk, 'Yangın var' dediler. Dışarı çıkıp baktık, yangın yeni başlamış. İtfaiye ekipleri hemen gelip müdahale etti. Yangın çatıda çıktı. Neden çıktığını bilmiyoruz. Mahalle sakinleri de büyük bir tedirginlik yaşadı" dedi.

(Fotoğraf)


- İstanbul
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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