Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane
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Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane

01.02.2021 11:12 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:26
Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane

Bir son dakika haberine göre ESENYURT'ta, 4 katlı binanın kaçak hastane olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

ESENYURT'ta, 4 katlı binanın kaçak hastane olarak kullanıldığı ortaya çıktı. İçinde laboratuvar, doğumhane, muayenehane odaları, ecza deposu bulunan kaçak hastanedeki tıbbi cihazlara el konulurken, bina mühürlendi.

Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada kaçak hastanenin faaliyet yürüttüğü bilgisini alan Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, adresi kontrole gitti. Yapılan kontrollerde hastanenin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Hastanede bulunan yaklaşık 15 çalışan ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 katlı binada laboratuvar, göz muayene odası, doğumhane, ecza dolabı ve tıbbi cihazlar tespit edildi. Hastanedeki tıbbi cihazlara Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri el koyarken, ilaçlar da imha edilmek üzere toplandı.

HASTANE MÜDÜRÜNÜN KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ 

İddiaya göre hastanenin müdürü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin binaya geldiğini öğrenince kaçtı. Kaçmak için binanın yangın merdivenini kullanan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen müdürü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

"BİR HASTANE GİBİ"Kaçak hastanedeki bölümleri anlatan Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkili doktoru, "Esenyurt'ta bir kaçak muayenehaneye baskın yaptık, hep beraber. 4 katlı bir bina ve birçok bölümde muayenehaneler ve laboratuvarlar bulunuyor. Kan cihazı, otoklavlar, gerekli kimyasallar var. Aslında bir hastane gibi. Burası laboratuvar bölümü. Diğer yerlerde hasta kayıt ve muayenehaneler var. Nereden baksanız 10 tane oda vardı. Göz bölümü var. Gelen şikayetler üzerine Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri olarak denetime geldik. Gerekli işlemleri yapıyoruz şu anda" ifadelerini kullandı.

"KENDİ YABANCI İLAÇLARI DA OLUYOR"Kaçak hastanede, yabancı uyruklu doktorların kendilerine ait ilaçları da hastalara verdiğini söyleyen doktor, "Küçük bir eczane diyebiliriz buraya. Genelde vatandaşlar bu ilaçları, aile hekimlerine gidip yazdırıyorlar. Normal eczanelerden alınan ilaçlar olduğu gibi kendi yabancı ilaçları da oluyor. Bunlar bit ve pire ilacı. Bir şekilde temin edilip, hastalara veriliyor" şeklinde konuştu.

İMHA EDİLECEKEcza deposunda bulunan ilaçların imha edileceğini belirten doktor, "Tabi şimdi bu kutuların içeriği ne, değiştiriliyor mu, başka bir ilaç bırakılıyor mu bilinmediği için aslında halk sağlığını baya tehlikeye atılan bir durum. Kişilere burada ilaç adı altında başka şeyler de veriliyor olabilir. Şeker de verebiliyor olabilirler. Bunları tabi takip edemiyoruz. Bunları toplayıp, imha ediyoruz" dedi.

- İstanbul
Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane
Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane
Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane
Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane
Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane
Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane
Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane
Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane
Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane
Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane
Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane
Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane
Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane
Son dakika haberi | Esenyurt'ta 4 katlı kaçak hastane

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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