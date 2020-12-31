Esenyurt'ta 3 çocuklu kadını babası boğazından bıçakladı
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Esenyurt'ta 3 çocuklu kadını babası boğazından bıçakladı

31.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:12
Esenyurt'ta 3 çocuklu kadını babası boğazından bıçakladı

Esenyurt'ta 3 çocuklu Dilek D.'yi babası M.K. henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçakladı.

Esenyurt'ta 3 çocuklu Dilek D.'yi babası M.K. henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçakladı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, baba polis merkezine götürüldü.

Olay saat 14.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi 316 Sokak'ta yaşandı. Baba M.K. henüz bilinmeyen bir sebepten, 3 çocuk annesi Dilek D.'yi boğazından bıçakladı. Bağrışma seslerini duyanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, baba M.K. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gören bir kişi, "Adam geldi bıçağı çıkardı. Biz durdurmaya çalıştık. Herkesi topladık biz adam kapıyı kilitledi." diye konuştu.


- İstanbul
Esenyurt'ta 3 çocuklu kadını babası boğazından bıçakladı
Esenyurt'ta 3 çocuklu kadını babası boğazından bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şahin BOZKURT

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