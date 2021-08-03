Son dakika: Esenler Kaymakamlık binasında yangın

Son dakika haberler... Esenler Kaymakamlık binasında yangın Esenler Kaymakamlık binasının ecza deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Esenler Kaymakamlık binasında yangın

İSTANBUL - Esenler Kaymakamlık binasının ecza deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Esenler Kaymakamlık Binasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kaymakamlık Binasının 3. Katındaki ecza deposu olarak kullanılan bölümde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle binanın 3. Katında maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan