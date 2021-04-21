Esenler'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı ağabey adliyeye sevk edildi
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Esenler'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı ağabey adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Esenler'de yol kenarında boğazından bıçaklanmış halde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yıldız Gül'ün (38) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ağabeyi adliyeye sevk edildi.

Esenler'de yol kenarında boğazından bıçaklanmış halde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yıldız Gül'ün (38) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ağabeyi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 19 Nisan 20.00 sıralarında Gül'ün Mahmutbey Yolu'nda boğazından bıçakla yaralanmış halde bulunması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan zanlı ağabey Kemal B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra Bursa'ya kaçmak için bindiği otobüste yakalandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay

Mahmutbey yolu kenarında 19 Nisan 20.00 sıralarında boğazından yaralanmış halde bir kadını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız Gül, burada hayatını kaybetmişti.

Esenler'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı ağabey adliyeye sevk edildi
Esenler'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı ağabey adliyeye sevk edildi
Esenler'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı ağabey adliyeye sevk edildi
Esenler'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı ağabey adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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