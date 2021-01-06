Son dakika haberi... Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler
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Son dakika haberi... Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler

06.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:20
Son dakika haberi... Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler

Son dakika haberler... Esenler'de 65 yaşındaki kadın, bıçaklanarak öldürüldü.

Esenler'de 65 yaşındaki kadın, bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay Fatih Mahallesi 289 Sokak'ta yaşandı. 5 katlı binanın bodrum katında yaşayan 65 yaşındaki Neriman Kıvrak'tan haber alamayan kızı ve damadı, bugün eve geldi. İçeri giren yakınları Kıvrak'ın kanlar içerisinde yerde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ilk incelemesinde yaşlı kadının vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri olduğunu belirledi. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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