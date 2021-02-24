Son dakika... Esenler'de yangında can pazarı; 4 çocuğunu 3. kattan battaniyeye attı (3)
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Son dakika... Esenler'de yangında can pazarı; 4 çocuğunu 3. kattan battaniyeye attı (3)

24.02.2021 14:28 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:34
Son dakika... Esenler'de yangında can pazarı; 4 çocuğunu 3. kattan battaniyeye attı (3)

Son dakika haberi... Cemal YURTTAŞ / ESENLER'de yangında mahsur kalan anne, 4 küçük çocuğunu 3. kattan çevredekilerin açtığı battaniyeye attı.

Cemal YURTTAŞ/ ESENLER'de yangında mahsur kalan anne, 4 küçük çocuğunu 3. kattan çevredekilerin açtığı battaniyeye attı.

Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde  5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Dairelere anne ve 4 çocuğu mahsur kaldı. Çaresiz kalan anne, 4 küçük çocuğunu çevredekilerin açtığı battaniyelere attı. Korku dolu anlar kameraya da yansıdı.İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenenlere müdahalede bulunuldu. Anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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