ESENLER'DE TEFECİ OPERASYONU 5 GÖZALTI

ESENLER'de tefecilere yönelik 6 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çete lideri Cebrail B.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

ESENLER'de tefecilere yönelik 6 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çete lideri Cebrail B.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. 25 bin Dolar,13 bin Euro, 64 adet senet, 9 adet belge ve 5 adet cep telefonunun ele geçirildiği operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Esenler'de senet karşılığı faizle para vererek, haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen çeteye operasyon düzenledi. Çetenin Esenler'de bulunan merkez ofisi başta olmak üzere 4 ikamet ve 2 iş yerine dün saat 06.30'da eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, adreslerde yapılan aramalarda 25 bin Dolar, 13 bin Euro, 64 adet senet, 9 adet belge ve 5 adet cep telefonu ele geçirdi. Adreslerde bulunan çete lideri Cebrail B.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan, çete lideri Cebrail. B.?nin Süper Lig'de bulunan bir futbol takımına 2017 yılında başkan adayı olduğu ve adaylığının kabul edilmediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı