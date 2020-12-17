Son dakika haberi... Esenler'de markette taciz iddiasında şüphelinin 15 yıl hapsi istendi

Son dakika haberler: ESENLER'de bir iş yerinde S.D.'ye (11) cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanan şüpheli A.Ö'nün (47) 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ESENLER 'de bir iş yerinde S.D.'ye (11) cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanan şüpheli A.Ö'nün (47) 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

A.Ö. hakkında "On iki yaşından küçük mağdurun cinsel istismarı" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık A.Ö'nün 29 Kasım'da Esenler'de bulunan bir markete gittiği ve marketin içinde 11 yaşındaki mağdur çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

OLAY KAMERA KAYITLARINDAN FARK EDİLDİ

İddianamede sanığın çocuğa 10 lira verdiği kaydedilerek cinsel istismar eylemini sürdürdüğü ve mağdur çocuğu market çıkışında beklediği ifade edildi. Çocuğun market çıkışında koşarak eve gittiği, korkusundan olayları kimseye söyleyemediği ve bir süre sonra market çalışanlarının kamera kayıtlarından durumu görüp polise ihbar etmesi üzerine olayın ortaya çıktığı belirtildi.

İddianamede sanık A.Ö'nün mağduru istismar ettiğinin anlaşıldığı belirterek "On iki yaşından küçük mağdurun cinsel istismarı" 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil Sadri Yılmaz