Esenler'de mahalleliyi sokağa döken alevler
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Esenler'de mahalleliyi sokağa döken alevler

Esenler'de mahalleliyi sokağa döken alevler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'de 3 katlı binada çıkan yangın çıktı.

ESENLER'de 3 katlı binada çıkan yangın çıktı. Daireden yükselen alevler ve mahallede yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında mahsur kalan 6 aylık bebek ve 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

Yangın saat 14.30 sıralarında Menderes Mahallesi 345. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada çıktı. Binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, üst katta bulunanlar binada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalanlar, binanın arka tarafında bulunan balkonlarda kurtarılmayı bekledi.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada mahsur kalan ve aralarında 6 aylık bir bebeğinde olduğu toplam 5 kişiyi kurtardı. Kurtarılan kişiler ambulansta tedavi altına alındı. 

Yaşanan olayı anlatan mahalle sakini Saniye Görgülü, " Bir anda alev alev yandı. Kız da buradaydı, bağırdık çıkın diye. O da korktu çıkmadı. Üst katta da bebek vardı. Yoğun duman olunca onlarda mahsur kaldı. Oğlum da vardı. Sonra itfaiye geldi kurtardı. Bebeği ambulansa götürdüler. 5 kişi kurtarıldı. 6-7 aylık bir bebek. Şoka girdik çünkü benim çocuğumda ordaydı" diye konuştu. Daireden yükselen alevler ve mahallede yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın sırasında sokağa dökülen vatandaşların koronavirüs tedbirlerini unuttuğu görüldü. 


- İstanbul
Esenler'de mahalleliyi sokağa döken alevler
Esenler'de mahalleliyi sokağa döken alevler
Esenler'de mahalleliyi sokağa döken alevler
Esenler'de mahalleliyi sokağa döken alevler
Esenler'de mahalleliyi sokağa döken alevler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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