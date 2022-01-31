Son dakika haberi! ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de 5 katlı binanın çatı katında ailesiyle yaşayan Vehbi Elmas (62), evde yalnız olduğu sırada yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilendiği öğrenilen Elmas, hayatını kaybetti.

Esenler Nene Hatun Mahallesi 175 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında, saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İddiaya göre; yangın çıktığı sırada evde yalnız olduğu öğrenilen Vehbi Elmas (62), dumandan etkilendi. Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra alevlere müdahale etmek için çatı katına çıktı. Dairenin kapısını kıran vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, Vehbi Elmas'ın yerde yattığını fark etti. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Vehbi Elmas'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Elmas'ın cansız bedeninin olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi. Binanın önünde toplanan Elmas'ın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangına müdahale etmeye çalışan Sadık Kırdar, Yukarıdan sesler geldiğini fark ettik. Evde kimse yok diye biliyorduk. Eşim gidip baktığında dumanları görmüş. Kapıyı tekmeleyip açtım. Yoğun duman vardı, içeriye giremedim. İçeride olduğunu bilmiyordum. Oğlu ve komşular geldi. Hortumla yangına müdahale ettik. Çekyatın yandığını öğrendik. O da çıkmaya çalışırken yığılıp kalmış dedi.