ESENLER'DE ASKER UĞURLAMASINDA YOL KESTİLER
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ESENLER'DE ASKER UĞURLAMASINDA YOL KESTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'de asker konvoyu oluşturanlar Dörtyol Meydanı'nda yol kesti.

ESENLER'de asker konvoyu oluşturanlar Dörtyol Meydanı'nda yol kesti. Yol keserken korna çalan ve motosikletleri ile gürültü çıkaran grup daha sonra yollarına devam etti.

Dün saat 22.30 sıralarında oluşturdukları konvoy ile Esenler'de tur atanlar Menderes Mahallesi'ndeki Dörtyol Meydanı Kavşağı'na gelince yolu kapattı. Otomobil ve diğer araçlarda bulunanlar aynı anda kornalara basarken, konvoyda bulunan motosikletliler de araçlarına gaz vererek gürültü oluşturdu. Konvoydakiler daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

ESENLER'DE ASKER UĞURLAMASINDA YOL KESTİLER
ESENLER'DE ASKER UĞURLAMASINDA YOL KESTİLER
ESENLER'DE ASKER UĞURLAMASINDA YOL KESTİLER
ESENLER'DE ASKER UĞURLAMASINDA YOL KESTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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