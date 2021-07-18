Son dakika haberi | Esed rejiminin Halep'e saldırısında bir çocuk öldü
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Son dakika haberi | Esed rejiminin Halep'e saldırısında bir çocuk öldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, İdlib'in Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin içinde yer alan Halep'in batı kırsalındaki Darut İzze kasabasında ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırıda bir çocuk öldü, üç sivil yaralandı.

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, İdlib'in Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin içinde yer alan Halep'in batı kırsalındaki Darut İzze kasabasında ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırıda bir çocuk öldü, üç sivil yaralandı. Saldırı bölgesindeki binalarda ağır hasar meydana geldi.

Son dakika haberi | Esed rejiminin Halep'e saldırısında bir çocuk öldü
Son dakika haberi | Esed rejiminin Halep'e saldırısında bir çocuk öldü
Son dakika haberi | Esed rejiminin Halep'e saldırısında bir çocuk öldü
Son dakika haberi | Esed rejiminin Halep'e saldırısında bir çocuk öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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