Son dakika haberi | Esed rejiminin Halep'e saldırısında bir çocuk öldü

Son dakika haberlerine göre Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, İdlib'in Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin içinde yer alan Halep'in batı kırsalındaki Darut İzze kasabasında ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırıda bir çocuk öldü, üç sivil yaralandı.