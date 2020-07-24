Son dakika haberi | Esed rejimi döviz umudunu Kovid-19 testlerine bağladı
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Son dakika haberi | Esed rejimi döviz umudunu Kovid-19 testlerine bağladı

Son dakika habere göre Ekonomik kriz ve yaptırımların baskısı altında kalan Beşşar Esed rejimi, Kovid-19 salgınını fırsata çevirme hedefiyle, yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşlarına 100 dolarlık virüs testini şart koştu.

Son dakika haberi | Esed rejimi döviz umudunu Kovid-19 testlerine bağladı
24.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:54

Ekonomik kriz ve yaptırımların baskısı altında kalan Beşşar Esed rejimi, Kovid-19 salgınını fırsata çevirme hedefiyle, yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşlarına 100 dolarlık virüs testini şart koştu.

Esed rejimi Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yurtdışına çıkmak isteyenler için yeni talimatlar yayınlandı.

Suriye veya Suriye'de bulunan yabancı vatandaşlardan Beyrut Havalimanı üzerinden yurtdışına çıkmak isteyenlerin, Şam'da bulunan dört Kovid-19 test merkezinden birinde virüs testi yapmaları istendi.

Kovid-19 test ücretini 100 dolara sabitleyen rejime sosyal medyadan tepkiler geldi.

Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından test ücretinin bir aylık maaşlarına tekabül ettiğini, salgının rejim tarafından fırsata çevrilmemesi gerektiğini ifade etti.

Test için diğer illerden Şam'a gelme zorunluluğunun izdihama yol açarak insanların sağlığını riske attığını, bu durumun yolculuk sürelerini uzattığını belirten vatandaşlar söz konusu karara tepki gösterdi.

Şam Havalimanı'ndan sınırlı sayıda ülkeye seyahat erişimi bulunurken, Suriyelilerin yurtdışına açılan en önemli kapısı Lübnan'daki Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı oluyor.

Esed rejiminin ekonomisi darboğazda

Suriye'de on yıllardır süren yolsuzlukların yol açtığı ekonomik kriz, 2011 yılında patlak veren iş savaşla derinleşti.

Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin kaynaklarını kullanarak altyapıyı yok etmesi, ülke ekonomisini darboğaza soktu.

Kontrol altında tuttuğu bölgelerde gasp, kaçakçılık ve yağmacılık yapan yerli ve yabancı milis grupları destekleyen rejim, ülke ekonomisinin kontrolünü yitirdi.

Esed rejiminin işlediği insanlığa karşı suçlar karşısında ABD ve Avrupa tarafından ekonomik yaptırımlara maruz kalması, Suriye Lirası'nın (SL) hızla değer kaybetmesine yol açtı.

Bu yılın başında 1 dolar 1000 SL'ye denk gelirken, bugün 1 dolar 1720 SL'ye tekabül ediyor.

SL'nin değer kaybı, piyasada temel tüketim maddeleri başta olmak üzere tüm ürünlere yansırken, alım gücü düşen halkın sıkıntıları artarak devam ediyor.

Suriye'de Kovid-19 vakaları

Suriye'de Esed rejiminin açıkladığı rakamlara göre, 23 Temmuz itibarıyla toplam 581 kişi Kovid-19'a yakalandı, 35 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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