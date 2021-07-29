Esad rejiminden Dera'ya topçu saldırısı: 1 ölü
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Esad rejiminden Dera'ya topçu saldırısı: 1 ölü

Esad rejiminden Dera'ya topçu saldırısı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'de Esad rejiminin ülkenin güneyindeki Dera'ya düzenlediği topçu saldırısında bir sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Esad rejiminin ülkenin güneyindeki Dera'ya düzenlediği topçu saldırısında bir sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçakları, ülkenin güneyinde bulunan Dera kentini topçu saldırısıyla hedef aldır. Saldırıda bir sivil hayatını kaybederken çevredeki evler kullanılmaz hale geldi. Saldırılar nedeniyle bölgeden dumanlar yükselirken, halkın evlerinden kaçmak zorunda kaldığı öğrenildi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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