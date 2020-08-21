Son dakika haberi | Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 2 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri... Esad rejimine bağlı milislerin İdlib'de sivillere yönelik gerçekleştirdiği topçu saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
21.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:11
Esad rejimine bağlı milislerin İdlib'de sivillere yönelik gerçekleştirdiği topçu saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Esad rejimi, Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Rejime bağlı milisler, sabah saatlerinde İdlib kentinin güneyinde yer alan Fıteyra köyüne topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. - İDLİB
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Kaynak: İHA