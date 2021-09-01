Son dakika haberi: Erzurum ve Erzincan'daki maden kaynakları ekonomiye kazandırılıyor
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Son dakika haberi: Erzurum ve Erzincan'daki maden kaynakları ekonomiye kazandırılıyor

Son dakika haberi: Erzurum ve Erzincan'daki maden kaynakları ekonomiye kazandırılıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzurum ve Erzincan'da faaliyet gösteren firmalar arasında imzalanan destek sözleşmeleriyle maden kaynakları ekonomiye kazandırılacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Erzurum ve Erzincan'da faaliyet gösteren firmalar arasında imzalanan destek sözleşmeleriyle maden kaynakları ekonomiye kazandırılacak.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan fiziki ve teknolojik altyapının oluşturulması ve iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararasına uygun katma değeri yüksek üretim yapılması ve ürün ile hizmet çeşitliliğinin artırılması amacıyla "2021 yılı Finansman Desteği Programı" kapsamında onaylanan üç projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeler kapsamında hayata geçirilecek yatırımlarla, doğal kaynaklar işlenerek bölgeye katkı sağlayacak.

Erzincan'da faaliyet sürdüren Cetaş Ltd. Şti. ile imzalanan sözleşmeyle "Arduvaz Madeni İşleme Tesisi Kurulması ile Doğal Kaynakların Ekonomiye Kazandırılması ve Rekabet Gücümüzü Geliştirme Projesi" hayata geçirilecek.

Birçok alanda kullanımı olan arduvaz madeninin Türkiye'deki ilk işletme tesislerinden birini kurmayı planlayan firma, proje ile atıl kalmış madenlerin katma değeri yüksek ürünler haline getirilmesiyle ülke ekonomisine katkıda bulunacak ve yeni istihdamla cari açığın kapatılmasına katkı sağlayacak.

Erzurum'da faaliyet gösteren İlim İnşaat tarafından yürütülecek "Ponzadan Bimse Dönüşümünde Katma Değer Artışı Projesi"kapsamında ise ihtiyaç duyulan fiziki altyapı kurularak verimliliğin çok daha üst düzeye çıkarılması ve rekabet gücünün artırılması planlanıyor.

Erzurum'un Karaçoban ilçesi Burnaz köyünde makine ekipman eksikliği nedeniyle kullanılamayan ve doğal kaynakları işlenemeyen 1250 dönümlük torf maden ocağı, Turba Madencilik Ltd. Şti'nin projesiyle gerekli donanımların elde edilmesiyle faaliyete geçecek. Yıllık 10 bin metreküp torf madeni üretmeyi planlayan firma, bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak.

İşlenmesi henüz Türkiye'de yapılamayan doğal kaynakların kurulacak tesislerde işlenmesiyle ithalata bağımlılık ve döviz kurundaki dalgalanmalara olan hassasiyet azalacak ve yapılacak yatırımlarla bölgede diğer sektörlerdeki yatırımlar da tetiklenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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