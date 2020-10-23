Son dakika haberi | Erzurum Valisi Memiş Kovid-19 tanı ve temaslı kişileri evlerinde ziyaret etti
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Son dakika haberi | Erzurum Valisi Memiş Kovid-19 tanı ve temaslı kişileri evlerinde ziyaret etti

23.10.2020 15:45 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:45
Son dakika haberi | Erzurum Valisi Memiş Kovid-19 tanı ve temaslı kişileri evlerinde ziyaret etti

Son dakika haberi... Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tanılı ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde izolasyona tabi tutulanları ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tanılı ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde izolasyona tabi tutulanları ziyaret etti.

Kentte Kovid-19 ile ilgili mücadelede başta sağlık personeli olmak üzere, Valilik, belediye personeli ile güvenlik güçleri çalışmalarını büyük bir fedakarlıkla sürdürüyor.

Kovid-19 ile mücadeleye mesai harcayan Memiş de sık sık kentteki alışveriş merkezleri, iş yerleri, toplu taşıma araçları ile sokaklarda maske denetimi yapıyor.

Vatandaşlar ve esnafı maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için uyaran Memiş, son olarak beraberindeki sağlık personeli ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kovid-19 tanılı ya da temaslı olmaları yüzünden izolasyona tabi tutulan kişileri evlerinde ziyaret etti.

Vali Memiş, kapılarına kadar gittiği ev izolasyonundaki bu kişilere kapıdan "geçmiş olsun" dileklerinde bulunarak, "Sizler kurallara uyduğunuz sürece yayılımı engellemiş olacağız ve hep birlikte bu süreci sağlıklı şekilde atlatacağız. Devlet olarak her zaman yanınızdayız. Her türlü ihtiyaçlarınızı Vefa Sosyal Destek Grubu'na iletebilirsiniz." ifadesini kullandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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