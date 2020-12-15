Son dakika haberi... Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yücelik: "Destekler esnafa nefes aldıracak"

Son dakika haberine göre Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Lütfü Yücelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı destek paketine ilişkin, "Bu destekler, salgından ciddi anlamda etkilenen ve birçoğu hizmet sektöründe bulunan esnafımıza bir nebze...

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Lütfü Yücelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı destek paketine ilişkin, "Bu destekler, salgından ciddi anlamda etkilenen ve birçoğu hizmet sektöründe bulunan esnafımıza bir nebze olsun nefes aldıracaktır." dedi.

TSO Başkanı Yücelik, AA muhabirine, devletin, iş dünyasının, ticaret erbabının taleplerini mümkün olduğunca karşılamaya çalıştığına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik çaba gösterdiğine inandıklarını söyledi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından esnafa yönelik kira ve hibe desteği içeren bir paketi açıkladığını anımsatan Yücelik, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar TL'yi bulacak destek paketi ile esnafa büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 TL olacak kira yardımı yapılacak. Ayrıca, taksi, dolmuş ve servis işletmecisi ile pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlere 3 ay süreyle ayda 1000 lira doğrudan hibe şeklinde destek ödemesi yapılacak. Bunlara ilaveten, konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin sürelerinde de yine 1 Haziran'a kadar uzatıma gidildi."

Desteklerden duydukları memnuniyeti ifade eden Yücelik, "Bu destekler, salgından ciddi anlamda etkilenen ve birçoğu hizmet sektöründe bulunan esnafımıza bir nebze olsun nefes aldıracaktır. Böylesine zor günlerde toplum olarak yaptığımız maddi, manevi fedakarlıkların neticesini alacağımızı ve bütün esnafımıza, tüccarımıza bereketli kazanç kapılarının açılacağı güzel günlere ulaşacağımızı umut ediyoruz." diye konuştu.

Tüm dünyada ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir sıkıntı yaşatan ve toplum sağlığını tehdit eden bu salgından en kısa zamanda kurtulma temennisinde bulunan Yücelik, herkesi Kovid-19 tedbirlerine uymaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu