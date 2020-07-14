Son dakika haberi! Erzurum Ticaret Borsası
Son dakika gelişmesine göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 41,41 liradan satıldı.
14.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:02
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 41,41 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|35,00
|42,01
|41,41
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|23,15
|25,72
|23,03
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|22,92
|32,00
|26,54
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|2,00
|2,00
|2,00
|HMS
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Kaynak: AA