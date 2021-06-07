Erzurum Şehir Hastanesinde doğan bebeklerin kimliği, evlerine gitmeden çıkıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum Şehir Hastanesinde doğan bebeklerin kimliği, evlerine gitmeden çıkıyor

Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum Şehir Hastanesinde bir ay önce başlatılan uygulama ile yenidoğan bebeklerin kimliği, hastaneden taburcu olmadan ve evlerine gitmeden çıkartılıyor.

Erzurum Şehir Hastanesinde bir ay önce başlatılan uygulama ile yenidoğan bebeklerin kimliği, hastaneden taburcu olmadan ve evlerine gitmeden çıkartılıyor.

Erzurum'da e-Tescil (Doğum) uygulamasına geçen Şehir Hastanesinde, yenidoğan bebeklerin nüfus tescil işlemleri, Nüfus ve Vatandanşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleştiriliyor.

Bebeklerin hastaneden taburcu olmadan ve evlerine gitmeden önce nüfus cüzdanına sahip olduğu uygulama sayesinde aileler de çocuklarına nüfus cüzdanı çıkarmak için nüfus müdürlüklerine gitmelerine gerek kalmadan zamandan tasarruf ediyor.

Yenidoğanların nüfus tescil işlemleri hastaneden taburcu olmadan önce yapılıyor

Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kadın Doğum Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Berrin Kadıoğlu, AA muhabirine, yenidoğan bebeklerin nüfus tescil işlemlerinin hastaneden taburcu olmadan önce yapıldığını söyledi.

Uygulamanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşın işlerini kolaylaştırmak adına da güzel olduğunu ifade eden Kadıoğlu, "Hastane olarak bu işlemlerin yapılmasına adapte olduk. Bebek dünyaya geldiğinde anne ve babanın bebeğin ismi konusunda mutabık kalması koşuluyla aldığımız imzalar kaşlığında, doldurulan formla nüfus tescilini yapıyoruz. Bebek eve gittiğinde nüfus cüzdanı da evine gitmiş oluyor. Bu işlemle ailenin tekrar nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmıyor." dedi.

Kadıoğlu, personelin bu konuda gerekli eğitimi aldığını ve yaklaşık 1 aydır hastanede yenidoğanlara kimlik çıkarıldığını belirterek, ailelerin uygulamadan ziyadesiyle memnun olduğunu aktardı.

Nüfus cüzdanı işlemi için bebeğin ismi konusunda ailenin kesin kararının yanı sıra çiftin resmi nikahlı olması ve tekil doğum şartı arandığına dikkati çeken Kadıoğlu, bu şatlara uyulduğu taktirde bebeğin nüfus tescilinin yapıldığını ve yaklaşık 3 gün içinde nüfus cüzdanının eve teslim edildiğini anlattı.

Kadıoğlu, Kovid-19 salgınının başından beri kadın doğum birimlerinin aktif çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çalışma sistemimiz salgının başlamasıyla nasıldıysa şimdi de öyle. Her hastayı Kovid-19 gibi kabul ettik. Pozitif çıkan anne ve bebekleri izole ettik. Vakalarımız azaldı, inşallah tedbirler ve aşıyla bu işten kurtulacağız. Salgın döneminde ekibin çoğu Kovid-19 oldu, ama kazasız belasız zorlu süreci atlattık. Aileler de Kovid-19 salgını nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşadı, eşlerinin yanına gidemedi, çocuklarını göremedikleri zamanlar oldu."

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çelebi'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Kadıoğlu, herkesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet etti.

Erzurum Şehir Hastanesinde doğan bebeklerin kimliği, evlerine gitmeden çıkıyor
Erzurum Şehir Hastanesinde doğan bebeklerin kimliği, evlerine gitmeden çıkıyor
Erzurum Şehir Hastanesinde doğan bebeklerin kimliği, evlerine gitmeden çıkıyor
Erzurum Şehir Hastanesinde doğan bebeklerin kimliği, evlerine gitmeden çıkıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzurum Şehir Hastanesinde doğan bebeklerin kimliği, evlerine gitmeden çıkıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:14:03. #1.14#

title