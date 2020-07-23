Son dakika haberi... Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü
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Son dakika haberi... Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü

Son dakika haberleri: AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Kongresi'nde Milli Mücadele'nin ateşinin yakıldığını belirterek "23 Temmuz iman edenlerin, vatana muhabbet duyanların kıyam ettiği zaman dilimidir.

Son dakika haberi... Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü
23.07.2020 18:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:32

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Kongresi'nde Milli Mücadele'nin ateşinin yakıldığını belirterek "23 Temmuz iman edenlerin, vatana muhabbet duyanların kıyam ettiği zaman dilimidir. 23 Temmuz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışının o günkü müseccel markası olmuştur." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Temmuz'un Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü olduğunu anımsatarak bu tarihin Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı gün olduğunu söyledi.

Herkesin bu tarihe özel değer vermesi gerektiğini ifade eden Aydemir, "Netameli zamanlardan, millet eğer yüreğini devletle birleştirirse her türlü badireyi atlatır sonucu çıkmıştır. 23 Temmuz manda kabul etmeyen, millet iradesinin üstünde başka bir irade tanımayan halin o gün açığa çıkmış resmidir. Tıpkı 15 Temmuz gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanan Erzurum Kongresi'nde Milli Mücadele'nin ateşinin yakıldığını belirten Aydemir, "Bugün eğer zirvelere yürüyen bir ülke varsa, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 18 yılda aldığımız eşsiz mesafe varsa işte o gün atılan kıvılcımın sonucudur. Bundan dolayı Erzurumlu olmak bize ayrı bir bahtiyarlık veriyor." diye konuştu.

"Vatan sevgisi imandandır" hadis-i şerifine atıfta bulunan Aydemir, "23 Temmuz iman edenlerin, vatana muhabbet duyanların kıyam ettiği zaman dilimidir. 23 Temmuz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışının o günkü müseccel markası olmuştur." dedi.

Aydemir, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kongre üyelerinin tamamını rahmet ve minnetle andığını dile getirerek "Ara ara isimler üzerinden, ortak paydamız diye tarif gören bayrak isimleri üzerinden tezviratlar yapılıyor. O bayrak isimlerini birileri sahiplenmeye çalışıyor. O sahiplenmenin sonrasında da karşı tarafa göndermeler yapıyorlar. Bu, o şahsiyetlere hakarettir çünkü onların tamamı milleti ifade ediyor. Milletimizin gönlünde nakış nakış işlenmiş isimlerdir. Başta Atatürk olmak üzere onlara şükran borcumuz her vesile ifade edilir, söylenir." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurum Kongresi'nde alınan kararları okuyan Aydemir, "Geldiğimiz noktada siyasi irade olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, şu kayda geçilen maddeleri çok daha ihata eden bir hali sahiplenmiştir. Bütün dünyada müessir bir hal ortaya koymuştur. Bundan dolayı Türkiye'nin saygınlığı, kabul gören tarzı, yaklaşımı her tarafta bir başka yansıma oluşturmaktadır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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