Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Iğdır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Iğdır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Çok yüksek riskli iller arasında bulunmaları nedeniyle dün saat 21.00'de başlayan ve 5 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Iğdır'daki vatandaşların uyduğu görüldü.

Cadde, meydan ve sokakların boş kaldığı illerde güvenlik güçleri, giriş ve çıkış noktalarında, ana caddelerde ve belirlenen yerlerde denetimlerini sürdürdü.

Polis ekipleri, görevli olduğunu söyleyen sürücü ve yolcuların kimlikleri ile belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Bölge illerinde kısıtlama nedeniyle araç trafiğinin düşük seviyede olduğu görüldü.

Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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