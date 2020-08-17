Son dakika haberi! ERZURUM 'Dadaş bar ekibi' heykeline maske Gelen son dakika haberlerine göre 'Dadaş bar ekibi' heykeline maskeErzurum'da yaklaşık 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 'Dadaş Bar Ekibi' heykeline engelliler, koronavirüs salgınında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere dikkat çekmek için maske taktı.

'Dadaş bar ekibi' heykeline maske

Erzurum'da yaklaşık 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 'Dadaş Bar Ekibi' heykeline engelliler, koronavirüs salgınında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere dikkat çekmek için maske taktı.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı'na engelli üyeleri ile birlikte gelen Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, halka ücretsiz olarak içerisinde maske, eldiven ve dezenfektan bulunan hijyen seti hediye etti. Başkan Keleşoğlu ve üyeleri daha sonra aynı meydanda bulunan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında yaptırılan Dadaş Bar Ekibi heykelinin yanına gitti. Başkan ve üyeler, kentin yöresel halk oyununu temsil eden davul ve zurna çalanla birlikte bar tutan 12 heykele tek tek maske takıp ellerine dezenfektan sıktı.

Halktan sosyal mesafe maske ve el hijyenine dikkat etmelerini isteyen Keleşoğlu, "Korona virüs salgınında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere dikkat çekmek için heykellere maske taktık. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak önce halkımıza üçü bir arada adını verdiğimiz hijyen setini dağıttık. Farkındalık yaratmak adına Erzurum Bar Ekibinin heykellerine de maske taktık. Dadaşlar inanıyorum ki virüsün yayılmaması adına insani hak ve vazifelerini yerine getirecektir. Korona virüsle yaygınlaşan ve virüsten korunmak için hemen hemen herkesin kullandığı maskeler insanların hayatında büyük bir yer edinmesine kaşı bir kısım vatandaşlar maske takmamakta direniyor. Maskeli heykeller insana maskeyi hatırlatacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA