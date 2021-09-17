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Son dakika haberi... Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ağrı'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Horasan ilçesi uygulama noktasında araçlar durdurularak arandı.

Bir otomobil ve içindeki zanlıların üst aramasında, 102 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu içme aparatı, 1 kasatura ile 13 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, araçta bulunan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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