Son dakika haberi! Erzurum'da teşvikli yatırım sayısı 453'e yükseldi
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Son dakika haberi! Erzurum'da teşvikli yatırım sayısı 453'e yükseldi

Son dakika haberi! Erzurum'da teşvikli yatırım sayısı 453'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Erzurum'da bu yılın mart ayında 4 bölgesel, yılın Ocak-Mart ayları kapsamında 9 bölgesel, 4 genel kategoride 13; 2001-2021 yılları arasında ise 138'i bölgesel, 315'i genel toplam 453 yatırımın teşvik belgesi aldığı açıklandı.

Erzurum'da bu yılın mart ayında 4 bölgesel, yılın Ocak-Mart ayları kapsamında 9 bölgesel, 4 genel kategoride 13; 2001-2021 yılları arasında ise 138'i bölgesel, 315'i genel toplam 453 yatırımın teşvik belgesi aldığı açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mart 2021 dönemi Teşvik belgesi alan yatırımların iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da bu yılın mart ayında 4 bölgesel, yılın Ocak - Mart ayları kapsamında 9 bölgesel, 4 genel kategoride 13; 2001 - 2021 yılları arasında ise 138'i bölgesel, 315'i genel toplam 453 yatırımın teşvik belgesi aldığı açıklandı.

Mart 2021 Erzurum

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Bülteni verilerine göre Erzurum'da bu yılın mart ayında 4 bölgesel yatırım teşvik belgesine kavuştu. Bölgesel yatırımlar için 49 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Teşvikli yatırım istihdam kapasitesi ise 123 kişi olarak açıklandı.

Ocak - Mart 2021 Erzurum

Erzurum'da bu yılın ilk üç ayında 9 bölgesel, 4 genel kategoride olmak üzere toplam 13 yatırıma teşvik belgesi verildiği açıklandı. Verilere göre, Bölgesel yatırımlar için 141 milyon, genel yatırımlar için ise 30 milyon, toplam 171 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarla 964, genel yatırımlarla da 15 kişilik istihdam hacmi öngörüldü.

Erzurum 2001 -2021

İlde 2001 - 2021 yılları arasında 138 bölgesel, 315 genel yatırım teşvik kapsamına alındı. Bölgesel yatırımlar için 2.3 milyar, genel yatırımlar için 1.2 milyar olmak üzere toplam 4.8 milyar TL harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarla 9 bin 158, genel yatırımlarla da 4 bin 78 kişi iş edindi. Teşvikli yatırım toplamında Bölgesel yatırım payı yüzde 30.46 oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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