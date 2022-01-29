Son dakika haberi! Erzurum'da tartıştığı eşini bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Erzurum'da tartıştığı eşini bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı

AA, Muhammet Mutaf - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Erzurum'da tartıştığı eşini bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Erzurum'un Pasinler ilçesinde tartıştığı eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı.

PASİNLER, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Pasinler ilçesinde tartıştığı eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı.

Otlukkapı Mahallesi'nde yaşayan A.Y. (27), eşi A.Y. (35) ile evde ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eline bıçak alan A.Y, kocasını kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçağın kalbine isabet ettiği belirlenen A.Y, ekiplerce kaldırıldığı Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, eşini bıçaklayan kadını gözaltına aldı, olay yerinde inceleme yaptı.

Zanlı A.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Muhammet Mutaf - Güncel

Jandarma, Pasinler, Erzurum, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title