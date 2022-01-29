Son dakika haberi! Erzurum'da tartıştığı eşini bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı
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Son dakika gündem haberi... Erzurum'un Pasinler ilçesinde tartıştığı eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı.
PASİNLER, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Pasinler ilçesinde tartıştığı eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı.
Otlukkapı Mahallesi'nde yaşayan A.Y. (27), eşi A.Y. (35) ile evde ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine eline bıçak alan A.Y, kocasını kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bıçağın kalbine isabet ettiği belirlenen A.Y, ekiplerce kaldırıldığı Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, eşini bıçaklayan kadını gözaltına aldı, olay yerinde inceleme yaptı.
Zanlı A.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.