Son dakika haberi! Erzurum'da sağlıkçılar yarından itibaren aşı olacak
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Son dakika haberi! Erzurum'da sağlıkçılar yarından itibaren aşı olacak

13.01.2021 23:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:12
Son dakika haberi! Erzurum'da sağlıkçılar yarından itibaren aşı olacak

Bir son dakika haberine göre Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte yarından itibaren sağlıkçıların çalıştığı hastanelerde veya aile hekimliklerinde MHRS randevu sistemiyle koronavirüs aşısını olabileceğini bildirdi.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte yarından itibaren sağlıkçıların çalıştığı hastanelerde veya aile hekimliklerinde MHRS randevu sistemiyle koronavirüs aşısını olabileceğini bildirdi.

Bedir, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin akşam saatlerinde aşı olarak aşı kampanyasını başlattığını hatırlattı.

Erzurum özelinde aşı çalışmalarının yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacağını duyuran Bedir, "İlk grupta sağlık personelleri olup ilçelerimiz dahil tüm il genelinde sağlık çalışanları çalıştıkları hastanelerde veya aile hekimliklerinde MHRS randevu sistemiyle aşı olabileceklerdir." ifadesini kullandı.

Bedir, vatandaşların aşılanmasını da Sağlık Bakanlığının belirlediği öncelik gruplarına göre seri şekilde yapılacağına işaret etti.

Vatandaşların e-Nabız sistemi üzerinden aşı sırasının gelip gelmediğini kontrol etmelerini ve aşı sırası gelenlerin MHRS üzerinden mutlaka aşı randevusu almaları gerektiğini aktaran Bedir şunları kaydetti:

"Birkaç gün içinde seri şekilde sağlık personeli aşılamasının birinci dozunu bitirecek tarzda tüm hazırlık ve planlamalarımızı yapmış bulunmaktayız. Aşılar kent merkezinde aile hekimlikleri ile Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde, ilçelerde ise tüm hastaneler ve aile hekimlikleri birimlerinde yapılacak. Hastalıktan korunmak ve pandemiden kurtulmak için aşı çok çok önemli. İnşallah sabah ilk aşıyı olarak kampanyayı Erzurum'dan başlatacağız. Hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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