Son dakika haberi | Erzurum'da mandaların keyifli göl banyosu görsel şölen sunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Erzurum'da mandaların keyifli göl banyosu görsel şölen sunuyor

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Erzurum'da mandaların keyifli göl banyosu görsel şölen sunuyor Erzurum'da belgeselleri aratmayan görüntüler Erzurum'da sıcak havadan bunalan mandalar köylerin çevresinde yer alan göllere girerek ferahlıyor.

Erzurum'da mandaların keyifli göl banyosu görsel şölen sunuyor

Erzurum'da belgeselleri aratmayan görüntüler

ERZURUM - Erzurum'da sıcak havadan bunalan mandalar köylerin çevresinde yer alan göllere girerek ferahlıyor. Havadan görüntülenen mandaların keyifli göl banyosu ise görsel şölen sunarken belgeselleri de aratmıyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Köyü'nde sürü halinde meraya çıkan mandalar görsel şölen oluşturuyor. Sıcak havalar nedeniyle beslenmeden çok suya ihtiyaç duyan mandaların gölle buluşma anları ise belgeselleri aratmıyor. Öte yandan Erzurum'da gün geçtikçe etkisini artıran kuraklıktan da en çok mandalar olumsuz yönde etkileniyor. Sıcak havalardan bunalan mandalar yıkanmak için su bulmaktan zorlanırken çobanlarda bu durumdan olumsuz etkilendiklerini ifade ediyor.

Mandaların beslenmekten çok suya ihtiyaç duyduğunu belirten Kadir Güner, "Mandalar özellikle suyu çok seviyor. Bu seneki kuraklıkta hiç iyi olmadı. Mandalar suya giremiyor ve yiyecekleri otta azalıyor. Bir burada göl var birde yukarı tarafta var diğer bütün göller kurudu. İki aydır kuraklıktan olumsuz etkileniyoruz. Yıkanmadıkları zaman çok bir şey olmuyor ama bu hayvanlar suyu çok seviyor. Suya giremedikleri zamanda sıcaktan çok bunalıyorlar. Bunların hayatı su aç kalsınlar ama suları olsun. Kuraklıktan en çok mandalar etkileniyor" dedi.

Son dakika haberi | Erzurum'da mandaların keyifli göl banyosu görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi | Erzurum'da mandaların keyifli göl banyosu görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi | Erzurum'da mandaların keyifli göl banyosu görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi | Erzurum'da mandaların keyifli göl banyosu görsel şölen sunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Roland Garros Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Erzurum'da mandaların keyifli göl banyosu görsel şölen sunuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 09:55:03. #1.16#

title