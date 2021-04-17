Son dakika haberi... Erzurum'da kıraathanede Kovid-19 kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 83 bin 256 lira para cezası
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Son dakika haberi... Erzurum'da kıraathanede Kovid-19 kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 83 bin 256 lira para cezası

Son dakika haberi... Erzurum'da kıraathanede Kovid-19 kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 83 bin 256 lira para cezası
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kıraathanelerde oyun oynayan 24 kişiye 83 bin 256 lira para cezası uygulandı.

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kıraathanelerde oyun oynayan 24 kişiye 83 bin 256 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kent genelinde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Polis ekipleri, 16 Nisan'da 21.00-24.00 saatlerinde kapalı olması gereken 3 kıraathanenin açık olması üzerine yaptıkları denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişinin kıraathanelerde iskambil oynadığını tespit etti.

Ekipler, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden kişi başı 3 bin 469 lira olmak üzere toplamda 83 bin 256 lira para cezası uygulayarak kıraathanelerin kapanması sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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