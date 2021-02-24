Son dakika haberi: Erzurum'da kaçak tütün operasyonu
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Son dakika haberi: Erzurum'da kaçak tütün operasyonu

24.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:10
Son dakika haberi: Erzurum'da kaçak tütün operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum'un Pasinler ilçesinde düzenlenen operasyonda, çok sayıda makaron ile gümrük kaçağı 35 kilogram kıyılmış sarmalık ve nargile tütünü ele geçirildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde düzenlenen operasyonda, çok sayıda makaron ile gümrük kaçağı 35 kilogram kıyılmış sarmalık ve nargile tütünü ele geçirildi.

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışması yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden 2 şüphelinin kaçak tütün ve sigara sattığı bilgisini aldı.

Şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan aramada 35 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 53 doldurulmuş makaron, 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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