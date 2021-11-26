Son dakika haberi! Erzurum'da iki katlı boş binada çıkan yangın büyümeden söndürüldü

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da iki katlı boş binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yakutiye ilçesinin Yeğenağa Mahallesi'nde iki katlı boş binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, çalışmalarına engel olan bir ağacı motorla kestikten sonra yangına müdahale etti.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın, kısa sürede söndürüldü.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri

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