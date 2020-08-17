Son dakika haberi: Erzurum'da husumetli iki ailenin silahlı kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Gelen son dakika haberine göre Erzurum'un Karayazı ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı ve hayvan otlatma meselesine dayalı husumet bulunan iki ailenin silahlı kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı ve hayvan otlatma meselesine dayalı husumet bulunan iki ailenin silahlı kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İlçenin Çakmaközü köyünde aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki aile arasında akşam saatlerinde çıkan kavgada silahla vurulan R.K, S.K. ve S.K öldü, R.Ö. de yaralandı. 6 kişi gözaltında Köye sevk edilen edilen çok sayıda jandarma ekibince müdahale edilen kavgayla ilgili 6 zanlı gözaltına alındı. Taraflar arasında arazi ve hayvan otlatma meselesi gibi nedenlerden dolayı uzun süredir husumet bulunduğu kaydedildi. Köyde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri soruşturmayı sürdürüyor. Kaynak: AA