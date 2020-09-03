Son dakika haberi | Erzurum'da doktor belediye başkanından Kovid-19'a karşı 10 dilde maske uyarısı
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Son dakika haberi | Erzurum'da doktor belediye başkanından Kovid-19'a karşı 10 dilde maske uyarısı

Gelen son dakika haberine göre Erzurum'da Yakutiye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe sınırlarındaki bilbordlara "10 dilde maske uyarısı" yaptı.

Son dakika haberi | Erzurum'da doktor belediye başkanından Kovid-19'a karşı 10 dilde maske uyarısı
03.09.2020 12:43 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:43

Erzurum'da Yakutiye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe sınırlarındaki bilbordlara "10 dilde maske uyarısı" yaptı.

Tıp doktoru da olan Yakutiye Belediye Başkanı ve eski Erzurum İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni bir farkındalığa imza atarak, ilçe sınırlarındaki bilboardlarda çeşitli dillerde "Lütfen maskemizi takalım" uyarısı yaptı.

Uçar, vatandaşların Kovid-19 ile mücadelede daha tedbirli olmaları ve maske takmalarını özendirmek için böyle bir uygulamaya gittiklerini belirterek, ilke imza attıklarını söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede en etkin korunma yöntemi olan maske, mesafe ve temizlik hususunda çok titiz davranılması gerektiğine dikkati çeken Uçar, şunları kaydetti:

"Son günlerde artan vakalar üzerine maske kullanımında farkındalık oluşturmak adına Türkçe'nin yanı sıra 9 ayrı dilde maske uyarısı yaptık. Arapça, Almanca, Rusça, İngilizce, Farsça, Çince, Kazakça, Boşnakça ve Azerbaycan Türkçesi olarak hazırlanan 'Lütfen maskemizi takalım" uyarısını ilçe merkezindeki tüm bilboardlara astırdık. Amacımız hem ilimizde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara mesaj vermek hem de halkımızda farkındalık oluşturmak."

Uçar, söz konusu çalışmalarla maske kullanımının daha fazla yaygınlaşmasını beklediklerini ifade ederek, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına karşı da vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

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Kaynak: AA

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