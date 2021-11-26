Son dakika haberi! Erzurum'da adliyenin önünde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi! Erzurum'da adliyenin önünde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Erzurum'da adliyenin önünde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Erzurum Adalet Sarayı'nın önünde önceki gün duruşma çıkışı bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Adalet Sarayı'nın önünde önceki gün duruşma çıkışı bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 24 Kasım'da görülen cinayet davasının duruşması sonrası adliyenin önünde husumetli olduğu aileden birinin yer aldığı minibüse ateş açıp bir kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı Y.G. kısa sürede yakalandı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla M.G'yi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki işlemleri sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Y.G. "kan gütme saikiyle öldürmeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla tutuklandı, M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi! Erzurum'da adliyenin önünde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Son dakika haberi! Erzurum'da adliyenin önünde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Son dakika haberi! Erzurum'da adliyenin önünde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Son dakika haberi! Erzurum'da adliyenin önünde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

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