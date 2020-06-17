Son dakika haberi | Erzurum Büyükşehir Belediyesi salgında 52 bin 446 kişinin talebini karşıladı Son dakika gelişmesine göre Erzurum Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 52 bin 446 kişinin ihtiyacını karşıladığı bildirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 52 bin 446 kişinin ihtiyacını karşıladığı bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, salgın sürecinde sosyal belediyecilik anlamında birçok çalışmanın yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Belediyemiz salgın sürecinde gerek sosyal belediyecilik, gerekse iletişim anlamında örnek çalışmalara imza attı. Şubat ve haziran aylarında çağrı merkezimize 9 bin 620'si dış arama olmak üzere 52 bin 446 vatandaşımıza hizmet verdik. Yönlendirme, sevk ve idare, ihtiyaç analizi ve sorun tespiti olmak üzere vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını çağrı merkezimize gelen aramalar sayesinde çözüme kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA