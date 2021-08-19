Son dakika haberi: Erzincanlı sporcu gençler havalı ve ateşli silahlar seçmelerinde Türkiye ikincisi oldu

Son dakika haberler... Erzincanlı sporcu Elif Zeynep Geçim, havalı silahlar da Türkiye ikincisi oldu.

Erzincanlı sporcu Elif Zeynep Geçim, havalı silahlar da Türkiye ikincisi oldu.

Samsun'da düzenlenen Gençler Havalı ve Ateşli Silahlar Milli Takım Seçmesi müsabakalarında mücadele eden Erzincanlı sporcu Elif Zeynep Geçim, havalı silahlar da Türkiye ikincisi oldu. Geçim, Eylül ayında Peru'da düzenlenecek olan Gençler Dünya Şampiyonası'nın, Milli Takım kadrosuna seçildi.

Aynı zamanda ateşli silahlar müsabakasında yarışan Geçim, Türkiye üçüncüsü oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı